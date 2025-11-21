VaiOnline
Villacidro.
21 novembre 2025 alle 01:14

Rete idrica in tilt, protesta per la perdita d’acqua in via Leni 

A Villacidro cresce la preoccupazione per una consistente perdita d’acqua che da mesi scorre ininterrottamente da un vicolo di via Leni. Un getto continuo che crea disagi ai residenti e, soprattutto, solleva timori per la stabilità di un muro in pietra realizzato in terra cruda, oggi costantemente colpito dall’acqua. Il rischio di cedimento, secondo chi vive nella zona, non sarebbe più trascurabile.

«La perdita è stata segnalata più volte», racconta Maria Grazia Loru. «Da un anno l’acqua sgorga senza sosta e Abbanoa non è ancora intervenuta. Al telefono ci assicurano un pronto intervento, ma ormai è difficile crederci». Alla preoccupazione per la sicurezza si aggiunge l’indignazione per lo spreco idrico, in un periodo in cui la scarsità d’acqua rappresenta un problema per l’intera regione. Da Abbanoa arriva la replica: «Si tratta di una perdita su un allaccio privato che non era mai stato segnalato ai nostri operatori. È stato effettuato il sopralluogo e abbiamo dato disposizione all’impresa di manutenzione di intervenire già domani». Resta da capire se, dopo mesi di attesa, la situazione troverà finalmente una soluzione.

