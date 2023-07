Rete idrica in tilt: problemi in quattro centri 

Problemi nell’erogazione dell’acqua nei quattro paesi forniti dalla condotta di Sas Tancas. Sarule, Orani, Orotelli e Oniferi continuano la battaglia per una condotta che, da inizio anno, ha subito interventi di riparazione a causa di rotture costanti, per oltre una ventina di volte. I sindaci dicono basta. «È un fallimento della politica - dice il sindaco di Orani, Marco Ziranu - qui mancano i diritti base dei cittadini. Sembra non importare nulla a nessuno. Siamo in attesa dell’incontro con il prefetto, che ci convocherà insieme ai vertici di Abbanoa per parlare della situazione. La rottura della condotta arriva puntualmente ogni fine settimana, siamo davvero esausti». L’erogazione ieri è stata garantita sino a esaurimento delle scorte e chiusa dalle ore 22 alle 6. Le squadre di Abbanoa sono intervenute subito per la riparazione. Un rattoppo solo temporaneo nella condotta. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA