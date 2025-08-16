Rete idrica in tilt, due giorni da incubo 

«Per due giorni – tuona Augusto Serra, 74 anni, Is Meis - mi hanno aiutato parenti e amici donandomi decine di bidoni dell’acqua: ho passato 48 ore facendo avanti e indietro da casa mia a casa loro: nel 2025 è una vergogna inaudita». L’ira di Antonietta Mura, 65 anni, Santa Caterina, è ancora più livida: «Abbiamo in casa una persona anziana malata: senza acqua per due giorni ci siamo sentiti umiliati».

La protesta

È una Carbonia furente, e non lo è da meno l’amministrazione comunale, quella che ha dovuto fare i conti fra la vigilia e poi il giorno stesso di ferragosto, con una massiccia chiusura dell’erogazione idrica che ha coinvolto migliaia di famiglie. In sostanza mezza città nel settore prevalentemente sud. Zero acqua in corso Iglesias, poi in via Roux, Risorgimento, della Vittoria, Marghine, Tasso, Cimitero, Sella, Lubiana, Mazzini, Campania Alfieri, il quartiere di Is Meis e parte di Santa Caterina. Guai anche per le attività commerciali.Quanto accaduto desta enormi perplessità sulla tenuta di una rete idrica realizzata 25 anni fa con circa 20 milioni di euro, e resta peraltro avvolto da una patina di mistero: erano in programma interventi a Cannas, ma poi si è verificato la mattina del 14 agosto un guasto il quale si è ripresentato la mattina del 15. Un disastro che stavolta fa storcere il naso anche al Comune.

Il Comune

«Abbanoa – ha fatto notare l’assessore comunale ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – è intervenuta per una ulteriore perdita interrompendo ovviamente di nuovo l’erogazione in svariate zone: è inaccettabile che non ci sia stata da parte di Abbanoa una comunicazione ufficiale e costante perché ci abbiamo dovuto pensare noi per le vie brevi a reperire e diffondere notizie». La vicenda avrà strascichi, non fosse altro perché si era già presentata (ma non con l’entità di Ferragosto) una decina di giorni fa: «Visto il ripetersi di queste situazioni – anticipa l’assessore – nei prossimi giorni affronteremo la questione a questo punto in maniera istituzionale: la rete in molti punti è un colabrodo e potrebbe succedere di tutto».

I disagi

In alcune zone il ripristino dell’erogazione è avvenuto nella notte fra il 15 agosto e ieri: «Prima una pressione debole poi un flusso costante – accusa Andreina Delussu, 45 anni, via Lubiana – ma è stata una disperazione: anche noi su facebook abbiamo dovuto chiedere il favore di ottenere un po’ d’acqua». E sempre sui social in tanti si sono detti disponibili ad aiutare chi è rimasto senza scorte. «Ogni volta che una condotta si rompe – interviene Giuseppe Floris, viale Trento – mezza città resta a secco: perché non cercare comunque di circoscrivere gli inevitabili disagi?». Abbanoa a Ferragosto ha fatto sapere che «per coincidenza ci sono stati vari guasti in condotte diverse in giorni ravvicinati: sono state fondamentali le squadre di pronto intervento».

RIPRODUZIONE RISERVATA