Rete idrica in tilt, ancora rubinetti a secco 

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni Quartucciu si è ritrovata a fare i conti con un nuovo stop alla rete idrica dopo il disservizio di martedì. Ieri altri due guasti, uno in via Silanus e l’altro in via Raffaele Piras – una delle condotte principali dell’intera città –, hanno lasciato i rubinetti della città a secco. Tra le cittadine esasperate c’è Marcella Cocco, residente nella zona del parco di via Thiesi. «Non abbiamo ricevuto nessun avviso da parte di Abbanoa. Svegliarsi senza un goccio d’acqua è vergognoso. Non ci sono parole per descrivere quello che stiamo vivendo. Dover andare a comprare acqua al supermercato e fare scorta è una situazione assurda». Non meno duro lo sfogo di Barbara Melini, che vive vicino al parco Sergio Atzeni. «Sono seccata per questa situazione: un giorno sì e un giorno no. Dopo una giornata di lavoro vorrei tornare a casa e potermi fare una doccia, ancora di più con queste giornate di caldo». Un disagio che ha conseguenze sulla quotidianità: «Ormai, ci svegliamo tutti i giorni con la paura di non trovare acqua».

Il gestore idrico

Dopo le segnalazioni ricevute, fa sapere Abbanoa, «le squadre si sono attivate per riparare una perdita in via Piras, interrompendo l’erogazione solo in alcune vie interessate dall’intervento. Grazie alla distrettualizzazione della rete, avviata nel 2017, è stato possibile limitare il disservizio a solo uno dei quattro distretti della città. Non c’è alcuna criticità diffusa a Quartucciu. D’intesa con il sindaco, metteremo in cantiere al più presto il rifacimento completo della condotta di via Piras».

L’opposizione

Sull’ennesimo disservizio interviene il gruppo di minoranza, che pur riconoscendo come il Comune non abbia competenze dirette nella gestione del servizio idrico, richiama il sindaco a un ruolo più incisivo. «Ha il dovere di tutelare i propri concittadini e di rappresentarne con determinazione le istanze», scrive l’intero gruppo. Secondo l’opposizione, il nuovo assetto di Abbanoa rafforza il ruolo dei Comuni e impone al primo cittadino di «farsi parte attiva, esercitando con fermezza il peso politico e istituzionale che il Comune oggi esprime all’interno della società, affinché venga finalmente affrontata e risolta una situazione ormai divenuta insostenibile per cittadini e imprese».

Tabella di marcia

«Una giornata intensa», dice il sindaco Pietro Pisu. «Con i vertici di Abbanoa abbiamo definito che la condotta di via Raffaele Piras, che da diversi mesi sta creando i maggiori problemi, sarà una delle priorità delle prossime settimane. Una richiesta che è stata accolta da Abbanoa in seguito alle interlocuzioni serrate con i loro vertici, ai quali ho chiesto un intervento definitivo e risolutivo», conclude il primo cittadino.



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