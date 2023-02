Rete idrica, in arrivo 4,4 milioni 

Sono in arrivo oltre 4 milioni e 400 mila euro a Tempio per la realizzazione di circa 6 km di nuove condotte idriche. Lo ha deliberato l’Egas che dà di fatto il via libera al gestore unico del servizio, Abbanoa di procedere con l’appalto dei lavori che prevedono la sostituzione di 5.500 metri di tubazioni in ghisa sferoidale e la posa di circa 200 metri di nuove condotte dello stesso materiale.

I lavori, così come previsto nel progetto esecutivo dovrebbero concludersi entro un anno e mezzo dall’avvio del cantiere e interesseranno molte vie del centro. «Con questo intervento che investe ingenti risorse – scrive il presidente di Egas Fabio Albieri – potremo contribuire a offrire anche alla città di Tempio Pausania un servizio idrico in linea con le reali esigenze di un intero territorio, cuore nevralgico dell’alta Gallura. I lavori permetteranno di contrastare con forza il fenomeno delle perdite che da sempre affligge il centro urbano».

RIPRODUZIONE RISERVATA