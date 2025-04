Rete idrica, il Comune investe 

Investimenti da centinaia di migliaia di euro per migliorare la tenuta della rete idrica e altri (minori) per sostituire i contatori. A Serramanna, il Municipio prosegue nella gestione autonoma dell’acquedotto e, per dirla con le parole del sindaco Gabriele Littera, «migliorare il servizio idrico comunale». Tutto mentre è in corso l’interlocuzione con Abbanoa per il passaggio della rete idrica decretato da Egas (l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna) che nel 2022 non ha riconosciuto al Comune i requisiti necessari a mantenere l’autonomia. La futura perdita della gestione non rallenta però le iniziative dell’amministrazione comunale. «Gli investimenti sono proseguiti senza sosta – conferma il primo cittadino che parla – della sostituzione dei contatori a cui è seguita la sostituzione di tutti gli impianti di pompaggio dei tre siti di approvvigionamento idrico: Mitza Seui, Murta Niedda e S’Acqua Bella, e della sostituzione, completata di recente, di tutto il sistema di telecontrollo del servizio idrico che ora ci consentono il monitoraggio anche da remoto».

La trattativa

Se sul piano degli interventi infrastrutturali il sindaco non lesina dati, altrettanto non si può dire degli sviluppi sulle trattative per il passaggio della rete idrica al gestore unico. «C’è un confronto come da prassi tra gestori del servizio», risponde Littera, che sembra glissare sull’attività che qualche mese fa lo aveva visto censurare i funzionari comunali, «per non essere stato correttamente informato e coinvolto nella fase preliminare all’avvio delle verifiche di consistenza da parte del gestore unico. In considerazione di quanto fatto nel tempo a difesa della gestione autonoma ogni iniziativa andava concertata a dovere». La presa di posizione di Littera era stata oggetto di un’interrogazione della minoranza discussa in Consiglio comunale. Nella circostanza Littera aveva confermato «l’esistenza, già da novembre del 2024, di interlocuzioni Comune e Abbanoa per definire il passaggio del servizio acquedotto, a quest’ultima società».

L’iter

Tutto in conseguenza dell’ordinanza di Egas, che a settembre del 2024, in forza delle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che hanno rigettato i ricorsi del Comune, aveva concesso al Municipio 30 giorni per «l’avvio delle procedure per l’acquisizione al perimetro d’ambito delle infrastrutture idriche e fognarie dell’abitato, predisponendo lo stato di consistenza delle infrastrutture oggetto di passaggio».

In questo quadro, arriva intanto l’atto formale della dirigente finanziaria del Comune che accerta, per il 2025, 13mila euro di entrate da proventi per nuovi allacci e volture idriche.

