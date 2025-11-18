VaiOnline
Oliena.
19 novembre 2025 alle 00:31

Rete idrica, i lavori si fanno attendere 

Piccoli miglioramenti, ma altrettanti disagi e ritardi sul fronte della crisi idrica nei Comuni della Provincia di Nuoro. Dopo i lavori a Ottana su condotte fognarie in via Nenni e gli interventi su attacchi antincendio, e a Oniferi con il rifacimento della rete idrica in piazza del Popolo e piccole interruzioni per lavori urgenti, anche Oliena è in attesa di interventi nel centro storico.

Nei mesi scorsi sono state potenziate le pompe di mandata da Su Gologone al paese ed è stata attivata una terza pompa; un intervento richiesto dall'amministrazione comunale in modo da poter riempire con maggiore rapidità i depositi posizionati nel centro abitato.

Ancora sconosciuta invece la data di inizio degli interventi di rifacimento delle condotte idriche nel centro storico. «Pur riconoscendo la disponibilità al confronto mostrata dai vertici di Abbanoa», dice il sindaco bastiano Congiu, «bisogna evidenziare i ritardi sull'attivazione di alcuni importanti interventi. Il riferimento è ai due investimenti stanziati per l'efficientamento della rete idrica, il primo da un milione e mezzo di euro e un secondo da 2,08 milioni, che porterebbero seri benefici. Inoltre, si lamenta il mancato intervento per la riattivazione del serbatoio di Peraghespe. L'auspicio è che si proceda in tempi rapidi, in modo che questi finanziamenti non restino solo progetti».

