Rete idrica: i lavori al rush finale 

Ultimo step di lavori per completare la rete idrica nella zona di S’Ecca S’Arrideli, lì dove da anni migliaia di famiglie attendono di avere l’acqua potabile in casa. La nuova condotta è stata posizionata dalla ditta incaricata da Abbanoa, ora manca la fase finale del cantiere che richiede la chiusura al traffico di via dei Pittori Europei per quaranta giorni, per tutti tranne i residenti che abitano lungo la strada di Flumini.

«L’intervento in corso interessa il pozzetto tra via dell’Autonomia e via dei Pittori Europei, dove deve essere inserita una pompa necessaria a ridurre la pressione verso la zona di S’Ecca S’Arrideli e a portare l’acqua sino a Serra Perdosa», spiegano dal Comune. «Lavori che necessitano di 40 giorni circa di tempo, per arrivare così a settembre al definitivo approvvigionamento ed efficientamento idrico».

L’intesa generale raggiunta nei mesi scorsi fra Comune e Abbanoa, con il benestare dell’Egas, aveva sbloccato l’iter per il completamento dell’opera. In attesa del serbatoio necessario per risolvere il problema idrico in tutta la zona di Flumini. «Al termine dei lavori, si potrà procedere con i collaudi e finalmente anche quella zona di Quartu sarà finalmente servita», spiegano ancora dal Comune. Una battaglia portata avanti dal Movimento per Flumini, ma anche da un gruppo di cento residenti di Separassiu con il sostegno dell’avvocato Marino Sarritzu. «Parliamo di un’odissea che dura ormai da 12 anni», scrive il gruppo di cittadini, «che ci ha visto impegnati a lottare per un bene primario che tutti dovrebbero avere: l’acqua potabile».

