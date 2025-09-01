VaiOnline
Carbonia
02 settembre 2025 alle 00:29

Rete idrica: guasto riparato in via Sanzio 

Dopo tre mesi, ed ettolitri di acqua sprecati, è stata riparata la maxi perdita idrica in via Sanzio. Un’impresa incaricata da Area ha eseguito l’intervento ieri ponendo fine a un disagio che si trascinava da giugno e che ha riportato alla luce un problema irrisolto da decenni a Carbonia: chi fra Comune, Abbanoa e l’Azienda regionale edilizia abitativa si deve occupare della riparazione dei guasti? Lo hanno vissuto sulla propria pelle i residenti dei palazzi popolari di via Sanzio che, ai primi di giugno, avevano segnalato la perdita. Il guasto era fra il marciapiede e l’ingresso di uno palazzi in cui Area detiene ancora degli alloggi. Circostanza che per mesi aveva significato, come scoperto dagli abitanti, un rimpallo di responsabilità, nonostante lo stesso Comune si fosse proposto come mediatore.

Una decina di giorni fa Area, pur dichiarando di non avere competenze nella questione, si era assunta l’onere di aggiustare la perdita giusto per il quieto vivere. (a. s.)

