Rete idrica, guasti continui e disagi 

I guasti continui nelle reti idriche e i rubinetti, da dove molto spesso non scende una goccia d’acqua, rischiano di sbarcare in tribunale. Questa volta il sindaco di Solarussa Mario Tendas non fa tanti giri di parole per raccontare il grave stato dell’impianto idrico presente in varie zone del paese. «I cittadini sono esausti e giustamente vengono a bussare le porte degli uffici comunali. Ho chiesto ad Abbanoa di intervenire per rifare da capo la rete idrica, visto che la nostra ha 50 anni di vita. In certi tratti è presente anche amianto. Se le mie parole non verranno ascoltate sarà costretto a intraprendere le vie legali».

L’istanza

L’ultima lettera firmata da Tendas per chiedere di intervenire con progetti importanti è una sorta di ultimatum. Il documento pochi giorni fa è stato inviato via Pec ai vertici di Egas, ad Abbanoa e al prefetto di Oristano. «Lo scopo della missiva - spiega il primo cittadino di Solarussa - è quello di dare attuazione agli impegni assunti dopo verifiche e sopralluoghi congiunti nel corso dei quali erano stati promessi interventi di adeguamento degli impianti di erogazione del servizio idrico». Lettera che Tendas ha voluto pubblicare anche sul sito istituzionale del Comune per tenere informati i cittadini, stanchi di vivere senza casa anche per diversi giorni.

I disagi

I disagi maggiori vengono vissuti dalle famiglie che abitano in via Nazario Sauro e in corso Fratelli Cervi. Problemi anche nella parte alta del territorio e nella borgata agricola di Pardu Nou. «Non se ne può più - si sfoga Tendas - Eppure le bollette i cittadini le pagano ugualmente. Non tolleriamo più questa situazione diventata imbarazzante e difficile da gestire. Del resto si tratta a tutti gli effetti di interruzione di pubblico servizio. Le famiglie non possono stare al telefono per segnalare i disservizi continui» Ieri mattina, a Pardu Nou, erano al lavoro due operai di Abbanoa: «Sicuramente in seguito alla mia lettera - dice Tendas - Ma qua c’è bisogno di un intervento radicale. Ci sono tratti dove ci sono stati anche dieci interventi per tentare di “rattoppare” i danni». Ma non solo. «Ci avevano comunicato che a Solarussa era presente un pezzo di rete idrica nuova - conclude Tendas - Non sappiamo però nulla a riguardo. Esiste? Si può utilizzare?».

Da Abbanoa fanno sapere che già da domani verificheranno meglio la situazione. Ma anche che puntualmente, quando ci sono disagi, gli operai vengono inviati sul posto anche a Solarussa.

