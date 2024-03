Rete idrica, fibra ottica e illuminazione: al via la stagione dei cantieri 

La transenna in via Roma resiste dal mese scorso. Ostacola la circolazione all’altezza dell’ufficio postale, in un tratto di per sé critico per la viabilità lungo l’Orientale. Ma se ancora le barriere, posizionate dopo un intervento di riparazione sulla condotta idrica, intralciano il transito un motivo c’è. «Sono ancora in corso verifiche e sopralluoghi indispensabili per i lavori da avviare nelle prossime settimane», spiegano gli amministratori comunali di Lotzorai. In attesa che l’impresa ci rimetta mano, forse già domani, il Comune annuncia opere lungo il reticolato urbano utilizzato anche dagli automobilisti provenienti da Baunei, Santa Maria Navarrese, Triei, Talana e Urzulei. «Prima di tutto la sostituzione del tratto della condotta idrica di via Roma, dall’incrocio con via Vittorio Emanuele fino a quello con via Nazario Sauro: lavori indispensabili per sostituire un tratto in ferro vecchio di oltre 40 anni, marcio e soggetto a rotture improvvise e di difficile riparazione. Un lavoro complesso anche in concomitanza con altre opere che l’amministrazione pianifica insieme ad Anas, Edison e Tim».

Il Comune ha in agenda altri interventi: «A breve i lavori per la posa della fibra ottica, è imminente la sostituzione con nuove apparecchiare a led dell’illuminazione pubblica, partendo da via Roma». Gli amministratori chiedono comprensione agli utenti della strada per gli inevitabili disagi. (ro. se.)

