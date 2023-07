Rete idrica, ex pretura e Municipio: a che punto sono i lavori in corso 

Lavori in corso a Serramanna, dove il sindaco Gabriele Littera fa il punto su alcuni cantieri in atto. In cima alla lista i lavori alla rete idrica, anello debole dell’infrastrutturazione cittadina, che impegna l’esecutivo nella riparazione di nuove perdite e la realizzazione di nuovi allacci. «Le criticità non mancano e l’attenzione è al massimo», osserva il sindaco: «I consumi, complice il gran caldo, sono alle stelle mentre la portata delle falde cala. Invito tutti ad attenersi a quanto previsto dall'ordinanza sul risparmio idrico». È quella firmata alcune settimane fa, che vieta l’uso dell’acqua della rete comunale per irrigare giardini, lavare auto e riempire piscine. Ammessi sono gli scopi essenziali: igiene e alimentazione.

Littera fa una carrellata sui cantieri che riguardano l’efficientamento energetico della ex pretura («Dopo aver installato l'impianto fotovoltaico, sono in corso di sostituzione gli infissi») e del Municipio dove «si è avviata la sostituzione degli infissi a cui seguirà l'installazione dell’impianto fotovoltaico: tutti interventi finanziati con risorse europee e che aiuteranno a risparmiare sulle prossime bollette».

Non mancano, nel novero dei cantieri aperti, «le operazioni di posizionamento dei 70 nuovi loculi nel cimitero,il cantiere Lavoras, lo sfalcio imminente delle aree verdi non attrezzate, la potature degli oleandri del viale Cimitero, il diserbo meccanico di marciapiedi e cunette nel centro cittadino e nell'area del piano di zona per poi proseguire in negli altri quartieri».

