Rete idrica e turismo da riorganizzare nel paese del jazz 

Rete idrica di Porto Pino, turismo, e festival jazz da rilanciare: sono tra i temi più cari a residenti e turisti di Sant’Anna Arresi e, di conseguenza, tra i più sottolineati dai due candidati alla carica da sindaco, Maddalena Garau e Paolo Dessì.

I candidati

La maggioranza uscente, guidata da Maria Teresa Diana, non ha presentato una sua lista, ma i candidati alla successione conoscono bene la macchina amministrativa. Maddalena Garau, 54 anni, guida la lista “Uniti per Sant’Anna Arresi” e fu assessora durante la consiliatura di Teresa Pintus (che figura tra i candidati a sostegno di Dessì): «La scelta di candidarmi – spiega – è nata dalla richiesta della gente, stanca della solita politica». Paolo Dessi, 63 anni, già consigliere regionale e provinciale, nonché ex (tre volte) sindaco del paese (e già segretario particolare dell’ex presidente della Regione Solinas) guida invece la lista “Giorno Nuovo”. «Scendo di nuovo in campo per senso civico - premette - in un paese che presenta grosse difficoltà»

L’acqua

La rete idrica a Porto Pino non poteva che essere tra i temi dei programmi elettorali di entrambi i candidati. Problema di lunga data, non passa estate che nella frazione turistica non si registrino grossi problemi di approvvigionamento idrico. «Per risolvere il problema – dice Maddalena Garau - il nostro obiettivo è trovare le risorse per sostituire interamente la rete idrica cittadina e cercare di potenziare il deposito per Porto Pino. Per quanto riguarda invece il passaggio del servizio idrico ad Abbanoa, verranno fatte delle valutazioni». Anche per Dessì il problema dell’acqua a Porto Pino non è da poco: «Non c’è tempo per le chiacchiere, la rete è un’infrastruttura complessa, va gestita tenendo conto dell’usura. In caso di vittoria ci troveremo a gestire il passaggio ad Abbanoa, voluto dalla precedente amministrazione comunale, poi si passerà alla rete e alle tante emergenze, anche idrogeologiche e della pesca, con cui convive la nostra comunità».

Turismo e jazz

Si parla tanto del turismo come motore di rilancio del territori, ma ogni anno ci si scontra poi con i soliti problemi di spiagge da gestire, porticciolo a metà, parcheggi polverosi e lavoro che non c’è. «La nostra idea – dice Maddalena Garau - è cercare visibilità nei mercati, per allungare la stagione turistica, sfruttando le potenzialità del territorio, creando eventi in periodi spalla e collaborazioni con altre realtà presenti nel territorio. Faremo di tutto anche per aumentare i servizi per residenti e turisti, aumentando i collegamenti tra il paese e Porto Pino. Vorremmo, infine, creare una scuola di turismo in collaborazione con l’Università di Cagliari». Paolo Dessì spiega che il turismo è al centro del programma della sua lista: «Vorremmo dare un immagine di un paese che vuole crescere turisticamente, per questo serve un amministrazione aperta con piccole regole, come pulizia, decoro, ospitalità e cura dell’ambiente. Il Comune ha bisogno di un piano particolareggiato per Porto Pino». Estate e turismo, dal 1985, fanno rima con il festival “Ai confini tra Sardegna e jazz”, evento che registra un calo di offerta e di presenze. «Il festival ha un enorme valore culturale e per il paese è un’importante attrazione turistica – dice Garau – l’amministrazione deve essere un interlocutore attento dell’associazione Punta Giara, per far sì che il festival torni ad essere un grosso evento». Dessì sottolinea che «il jazz per noi è stata una vetrina importantissima: nei 15 anni di nostra amministrazione abbiamo raggiunto l’apice dell’evento con artisti di fama internazionale. Purtroppo, nell’ultimo periodo, anche a seguito della scomparsa del fondatore Basilio Sulis, è mancata una sinergia tra organizzatori e amministrazione. Faremo di tutto per far sì che la rassegna riprenda il suo ruolo tra gli eventi internazionali più importanti in Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA