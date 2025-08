Rete idrica e strade: un milione e mezzo 

Galtellì punta sul miglioramento delle infrastrutture: previsti lavori su rete idrica e ripristino strade per oltre un milione e mezzo di euro. Il Comune nei giorni scorsi ha approvato una serie di progetti esecutivi, rendendoli cantierabili e chiudendo così un iter autorizzativo complesso, ma che dà il via a una serie di interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la fruibilità del territorio. Le opere previste sono il completamento della rete idrica in località “Muru” (550mila euro) e il ripristino di strade comunali fondamentali per la mobilità e l’accesso alle aree rurali. L'intervento a Muru consentirà a molte famiglie e attività turistico-ricettive di avere l’acqua corrente nelle proprie strutture. Parallelamente, sono previsti interventi di ripristino per quattro strade comunali: la “Sas Traccas - Pirastru” (300mila euro), la strada per il monte Tuttavista (250mila euro), e la “Su Manganu - Bartara” (450mila euro). «Questi progetti rappresentano un passo importante - dice il sindaco Franco Solinas -. Sono il risultato di un lavoro quotidiano che porta benefici concreti». Il consigliere con delega ai Lavori pubblici, Serafino Fronteddu, aggiunge: «Stiamo lavorando su diversi progetti. Speriamo che questi sforzi si traducano presto in realtà tangibili per la nostra comunità».

