Rete idrica e fognaria: via agli interventi nel litorale  

Fogne e servizio idrico sul litorale gonnesino dovrebbero a breve diventare realtà. Dopo che la Regione ha autorizzato interventi igienico-sanitari nel “borgo rurale” con le risorse ancora da spendere, destinate in origine al risanamento di Sa Masa, la Giunta comunale di Gonnesa ha dato il via libera alla progettazione per la rete di raccolta delle acque nere da inviare al depuratore. «Un intervento essenziale - dice il sindaco Pietro Cocco - tutte le abitazioni che negli anni sono sorte nel borgo rurale potranno finalmente essere collegate ad una rete fognaria invece di utilizzare le fosse settiche. Un passo avanti notevole per tutta l’area del litorale che, finalmente, sarà dotato di servizi idrici e fognari».

L’importo complessivo a disposizione del Comune è di 1 milione e 239 mila euro. Si tratta dei fondi destinati da anni al risanamento della palude Sa Masa. L’amministrazione comunale ha chiesto che i fondi fossero impiegati per gli interventi igienico -sanitari nel litorale, qualche mese fa la Regione ha dato parere positivo. Il via libera della giunta comunale riguarda la progettazione di una nuova condotta per le acque bianche e un’altra per le acque nere, con quattro pozzetti di sollevamento per garantire il flusso regolare delle acque. Entrambe le condotte dovrebbero partire dallo svincolo della statale 126 per arrivare fino al piazzale del parcheggio di Plagemesu.

