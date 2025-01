Rete idrica e fibra ottica nella zona industriale 

Nuovi interventi nella zona industriale di Sa Stoia. Il Comune ha ottenuto recentemente un altro finanziamento di 300mila euro grazie a un bando regionale

Si tratta di un stanziamento ottenuto nell’ambito di un piano predisposto dall’assessorato regionale all’Industria finalizzato alla riqualificazione delle aree Pip e al riordino infrastrutturale della zona industriale e artigianale.

Le opere

Alcune opere, nella zona industriale, erano già state avviate, ma adesso si potrà realizzare il loro pieno completamento. I nuovi interventi interessano le opere idriche e fognarie (nella zona a lato di una tipografia), verrà completata inoltre l’installazione della fibra ottica, e la riqualificazione delle strade con la costruzione di nuove rotatorie, e l’installazione e sistemazione della segnaletica e della cartellonistica. Sarà infine inoltre completato l’intero impianto di illuminazione. Un’autentica boccata di ossigeno per le imprese industriali e artigianali che lavorano nella zona industriale, e nel contempo, un invito per creare nuove imprese e nuova occupazione. L’assessore alle Attività produttive e al bilancio Daniele Reginali ricorda che le opere erano previste da tempo e ora potranno essere portate a termine grazie al nuovo finanziamento: «Siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto, con l’aggiudicazione di questo importante bando regionale. Un passo in avanti – ha dichiarato – sulla strada della riqualificazione della zona industriale. Importanti opere come quelle legate alla realizzazione del servizio idrico e fognario, la segnaletica, la realizzazione di una serie di servizi fondamentali per le imprese che lavorano nella zona industriale. Un invito a crescere e migliorare sotto profilo sociale ed economico, ma anche una opportunità di sviluppo per le piccole e medio imprese che intendono lavorare nella nuova zona industriale».

Ottanta aziende

Sono ottanta le imprese artigianali ed industriali che lavorano nella zona industriale, un numero destinato a crescere anche grazie a delle nuove agevolazioni previste dalle leggi regionali e nazionali. «Costruiamo una zona industriale dove lavorare bene – ha commentato il sindaco Mauro Usai – realizziamo un’area con più servizi per tutte le imprese, più accogliente e funzionale. L’assegnazione di questo importante contributo ci permette di andare incontro alle esigenze di tutti i lavoratori». Commento positivo anche da parte dell’assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru: «Abbiamo un buon piano di interventi per abbracciare le esigenze di tutti i lavoratori, ma nel frattempo, cerchiamo di creare con la stessa attenzione nuove opportunità per le imprese e gli artigiani che desiderano espandere la propria attività».

