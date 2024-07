Rete idrica e asfalto: un mese di cantieri  

Un mese di cantieri, fra nuove colate d’asfalto e lavori nella rete idrica. Sarà un’estate di passione per gli automobilisti di passaggio e i residenti nel centro - ma non solo - di Selargius, dove il Comune ha deciso di approfittare della chiusura delle scuole per concentrare i lavori di restyling delle strade: da via Bellini a via Istria, passando per via San Salvatore e via del Lavoro. «Si procederà per step per limitare il più possibile i disagi», assicura il sindaco Gigi Concu. Mentre lunedì, con l’ennesimo intervento di Abbanoa, tutta la città - a parte i rioni di Su Planu e Is Corrias - resterà senz’acqua.

Il calendario

I primi cantieri partiranno all’inizio della prossima settimana nelle vie San Salvatore e via Bellini, squarciate nei mesi scorsi con i lavori nella rete idrica: dal 15 al 26 luglio stop al traffico e alla sosta lungo le due arterie cittadine. Ma le modifiche nella viabilità - come riportano le ordinanze della Polizia locale - si allargano anche alle strade vicine: dal divieto di parcheggio in via Campi Elisi, via Lazio e via Terreforru, sino a una serie di doppi sensi di marcia decisi per spalmare il traffico nella zona. Sempre da lunedì - e sino al 19 luglio - nuove regole al traffico nelle vie Cervi, Moro e Garibaldi, dove sarà vietato - giorno e notte - il transito dei veicoli. Non solo: in via Trieste - nel tratto fra via Milano e via Torino - sarà vietato parcheggiare e verrà istituito il senso unico alternato. Stesse regole in via Rivoli, dall’incrocio con via Crimea sino a via Rossini.

L’ultima tappa

Ultimo step il restyling di via Istria, atteso tra fine luglio e l’inizio di agosto. In questo caso l’intervento - finanziato con 250mila euro del bilancio comunale - sarà concentrato nel tratto compreso tra via San Martino e via Fratelli Cervi, dove da tempo sono evidenti cedimenti e dislivelli. Da qui la necessità di un intervento che consenta - in futuro - di reggere il continuo via vai di auto, motorini e mezzi pesanti. «Parliamo di circa un mese di lavori che consentiranno di rendere decorose e sicure diverse strade cittadine dove, a seguito dei lavori di Abbanoa e per la posa della fibra, non si era ancora proceduto con il ripristino del manto stradale», sottolinea il sindaco. «Interventi che abbiamo deciso di concentrare nel periodo di estivo così da poter limitare al minimo i disagi, che inevitabilmente ci saranno, per cui chiedo a tutti i miei concittadini di avere un po’ di pazienza in vista dei benefici che si avranno a fine cantiere».

Asfalti che si aggiungono ai lavori che Abbanoa sta portando avanti per rifare la rete idrica cittadina. Lunedì è in programma il collegamento delle condotte in via San Pietro, con lo stop all’erogazione dell’acqua in tutta la città e la conseguente chiusura di scuole e diverse strutture pubbliche: biblioteca, centri di aggregazione, teatro, campo di via della Resistenza, e sede della Polizia locale.

