Rete idrica, disagi per i lavori 

Altra giornata di lunghi e pesanti disagi, giovedì, per la seconda fase del collegamento alla rete di distribuzione delle nuove condotte e degli allacci idrici realizzati nelle vie Monti, Amendola e Gennargentu.

Slacciata in tutto il paese già dalle 23 di mercoledì, l’acqua ha cominciato a tornare nei rubinetti solo dalle 19 e in alcune zone non prima delle 21. Per di più, una grata non risistemata in un punto dello scavo ha causato un’abbondante fuoriuscita che ha allagato via Di Vittorio a partire dalle 21.30 e costretto sindaca e giunta a richiamare subito la ditta per un intervento che anche per via del drenaggio si è concluso solo alle 23.30. L’ulteriore inconveniente ha fatto sì che in centro l’acqua tornasse solo dopo le 23.

Sindaca e assessori hanno seguito l’intero intervento. «Una semplice svista - osserva l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - che però ha prolungato i disagi della giornata. Non possiamo che scusarci pur ribadendo che quelli in corso sono interventi alle condotte fondamentali per eliminare le ingenti perdite idriche della rete». Intanto è partito anche il cantiere idrico già previsto per i lavori in via Papa Luciani. (s. f.)

