Rete idrica da riqualificare Abbanoa avvia i lavori 

Hanno preso il via a Bosa i lavori di riqualificazione della rete idrica finanziati attraverso il fondo europeo per lo sviluppo e la coesione “Fsc”. Ne dà notizia Abbanoa, evidenziando come per la città sul Temo è il primo dei tre cantieri che riguarderanno diverse zone, mentre un quarto è finanziato dai fondi del Pnrr.

Il primo lotto dei lavori riguarda la sostituzione integrale di circa tre chilometri e mezzo di vecchie condotte. Le strade interessate sono via Generale Ibba, viale Alghero, via e Piazza Aldo Moro, via Martiri della Libertà, via e vico Melis, via Mastino e via Passino. Il progetto contempla anche la possibilità di un ulteriore intervento di completamento che riguarderà via Marconi-Villamari per ulteriori 500 metri. La rete idrica del centro abitato ha uno sviluppo complessivo di circa 31 chilometri e attualmente viene alimentata da quattro serbatoi di testata: due sono dislocati lungo il versante sovrastante la sponda destra del Fiume Temo (dove è presente la maggior parte delle utenze nel centro storico, nel rione Caria e nelle aree di espansione situate a nord-ovest), e due lungo la sponda sinistra (rione Santa Caterina e Bosa Marina).

Abbanoa sta procedendo con un programma di ingegnerizzazione della rete idrica cittadina, che ha preso il via con uno studio approfondito dell’assetto idraulico, che mira a migliorarne la gestione e a mantenere gli standard d’efficienza.