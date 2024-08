Rete idrica da rifare, nuova condotta di oltre due chilometri 

Nuovi lavori sulla rete idrica a Sinnai: al via il rifacimento di due chilometri e trecento metri di condotte all’interno del centro urbano. Le opere sono state finanziate dal “fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020”. Finora sono stati spesi 750mila euro. Eliminate gran parte delle perdite d’acqua lungo vecchie tubazioni sostituite nel tempo. I lavori li ha realizzati la società Acquavitana che gestisce il servizio idrico in paese, garantendo quando è possibile anche l’acqua per irrigare piccoli appezzamenti di terreno. Così come in questo periodo si sta garantendo l’acqua per abbeverare alcune greggi. Un soccorso importante in questa torrida estate. Acquavitana dispone di altri 700mila euro: si attende il necessario okay da parte di Egas per sostituire altre condotte vecchie di decenni.

Gli interventi, come ha sottolineato il direttore generale di Acquavitana, Alberto Cortese «hanno riguardato la sostituzione delle vecchie condotte idriche e dei relativi allacci alle utenze nelle vie Ortobene, Monte Linas, Sette Fratelli, Gramsci, Garibaldi, Papini, Cimabue, Carbonia, Umbria, Veneto, Dessì, Ozieri, Sardegna, Lombardia e Fantini. Il nostro obiettivo è ed è stato sempre improntato», ha concluso Alberto Cortese, «a garantire un servizio sempre più vicino al cittadino».

I lavori sono stati preceduti da un accurato monitoraggio sulla rete consentendo così interventi ad hoc. «Interveniamo subito - conclude Alberto Cortese - anche per ripristinare le trincee, prima con gettiti di calcestruzzo e poi con nuovo bitume, ricomponendo così il manto stradale, limitando così ogni forma di disagio per i residenti e gli automobilisti. L'obiettivo finale è quello di assicurare alla nostra utenza un servizio sempre migliore. La scorsa primavera si è intervenuti anche nella parte finale della via Concas con la sostituzione di alcune centinaia di metri di nuova rete in sostituzione di una rete obsoleta con perdite notevoli di acqua».

Problemi di scorte? «Fino a settembre-ottobre – dice la sindaca Barbara Pusceddu – non ci dovrebbe essere pericolo di razionamento. Ovviamente bisogna sperare nell’arrivo finalmente delle piogge, attese soprattutto dalle campagne assetate con pesanti danni per il comparto agricolo e della pastorizia. Ricordo che nella zona industriale è attivo un distributore di acqua grezza, sempre utile per l’emergenza. Sono in molti che la utilizzano per scopi ovviamente non potabili».

