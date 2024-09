Rete idrica da rifare nel borgo di Portixeddu 

Trenta mila verranno spesi dal Comune di Fluminimaggiore per eseguire la sistemazione della rete idrica nella frazione di Portixeddu. La notizia dell’avvenuto stanziamento è giunta nei giorni scorsi nel municipio di via Vittorio Emanuele, dove il personale tecnico degli uffici preposti si è attivato per far partire quanto prima i lavori. «Si tratta di una sovvenzione regionale – spiega Marco Cau, assessore ai Lavori pubblici – che ci consentirà di risolvere alcuni problemi nell’erogazione dell’acqua a Portixeddu». Nei giorni scorsi nel viale Viarengo, sempre sul fronte degli interventi relativi a un miglior efficientamento del servizio di erogazione dell’acqua, sono stati ultimati i lavori di potenziamento della rete idrica comunale nel viale Viarengo. Ora si sta lavorando per far partire il cantiere anche nel villaggio di Portixeddu.

«Per quanto riguarda la realizzazione di quanto predisposto nel progetto di potenziamento della rete idrica della frazione – conclude Cau – non prevediamo tempi biblici, perché la Regione ci impone di iniziare e concludere i lavori entro la fine di quest’anno».

