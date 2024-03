Rete idrica colabrodo, lavori in corso  

L’auspicio è concludere i lavori entro Pasqua, così da restituire una viabilità snella agli utenti della strada. Ma la longevità della condotta idrica sotterranea non autorizza a garantire certezze sulla data di conclusione dell’intervento, affidato all’impresa Luca Demurtas di Girasole, per il potenziamento dei sottoservizi, negli ultimi anni finiti in tilt in più di un’occasione. «È una condotta di fine anni Sessanta e, durante le operazioni di scavo, l’impresa - spiega Cesare Mannini, sindaco di Lotzorai - sta trovando vecchi allacci e tubi che s’intersecano e dunque i lavori potrebbero subire qualche piccolo ritardo. Si procede con cautela perché in quel tratto passano linea elettrica e gas». I disagi sono costanti a tutte le ore del giorno, con la circolazione a senso unico. «Nella prima decina di giorni di aprile - è l’agenda dei lavori dettata dal primo cittadino - prevediamo di iniziare anche i lavori di riqualificazione delle vie Dante, Satta, Repubblica e Manzoni. Edison attiverà i punti luce». (ro. se.)

