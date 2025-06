Rete idrica colabrodo, i tecnici di Abbanoa studiano l’intervento 

Una rete colabrodo da Corongiu a Burcei: il paese è rimasto ripetutamente a secco. Poi incontri sul posto e nella sede di Abbanoa con l’amministrazione comunale ed in particolare col sindaco Simone Monni. Ora la risposta concreta di Abbanoa che ha avviato lungo la rete idrica la campagna di check-up promessa per individuare ed eliminare le perdite.

Un intervento mirato anche con l’efficientamento degli impianti di sollevamento lungo l’acquedotto che porta l’acqua dal potabilizzatore di Corongiu al serbatoio comunale: in paese, i tecnici di Abbanoa stanno insomma portando avanti un intenso programma di interventi che mira a superare le criticità registrate negli ultimi tempi.

Attualmente Burcei è alimentato in via esclusiva dall’acquedotto di Corongiu tramite una condotta vecchia, soggetta a continue rotture di difficile riparazione per via del territorio particolarmente aspro che attraversa. Il collegamento di oltre nove chilometri è intervallato da due impianti di sollevamento per superare un dislivello di quasi 400 metri. È già programmato il rifacimento di questa condotta: è in corso l’iter per arrivare quanto prima all’avvio dei lavori. Nel frattempo le continue rotture, anche se tempestivamente riparate, stanno condizionando l’approvvigionamento del serbatoio comunale che ha difficoltà al recupero dei livelli ottimali. (ant. ser.)

