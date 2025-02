Rete idrica colabrodo: disagi dall’agosto scorso 

Una perdita idrica che va avanti dallo scorso agosto, interventi di riparazione che non hanno mai risolto il problema: non conosce fine l’acqua che sgorga da una condotta in località Sa Perda su gattu, lungo la strada che dal cimitero conduce a Poggio dei Pini.

Nonostante le segnalazioni dei residenti, e i tentativi di aggiustare la linea idrica, nulla è cambiato dalla scorsa estate: e così, anche quando non piove, nella zona scorre comunque un ruscello. Una situazione, quella della zona periferica di Capoterra, che si verifica costantemente sia nel centro che nelle lottizzazioni, tanto da aver portato il sindaco, Beniamino Garau, a chiedere ai sindaci dell’hinterland di unirsi per avere da Abbanoa maggiore attenzione nelle manutenzioni. Guido Montali, un residente, spiega come questa situazione – oltre ad aver sperperato una spropositata quantità d’acqua – abbia prodotto dei costi per gli utenti, nonostante il problema sia tutt’altro che risolto. «L’acqua sprecata, soprattutto nei mesi siccitosi come quelli estivi, è stata tantissima – dice Montali -, ma quello che infastidisce maggiormente è che gli operai di Abbanoa sono intervenuti diverse volte, senza mai riparare definitivamente quella perdita. Ogni volta l’acqua riprende a fuoriuscire dallo stesso punto: una vera beffa, se si considera che quell’intervento di riparazione, comunque non andato a buon fine, viene pagato dagli utenti a caro prezzo». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA