Domusnovas.
26 agosto 2025 alle 00:52

Rete idrica, cali di pressione: appello per evitare gli sprechi 

Poca pressione idrica in tutto il comune di Domusnovas e gli amministratori si appellano alla cittadinanza volendo evitare di dover ricorrere alle restrizioni. «Nel suo costante monitoraggio sulla sorgente d’alimentazione de S’Acqua Callenti - si legge nell’avviso diffuso dal Comune - la Domusacqua ha ravvisato un calo di disponibilità idrica il quale, associato alle grosse richieste d’acqua da parte delle utenze in questi giorni, sta generando gli abbassamenti di pressione che tutti stiamo sperimentando». Gli amministratori chiedono «un uso coscienzioso dell’acqua e l’evitare sprechi al fine di preservare il bene idrico ed arrivare a fine stagione estiva senza dover ricorrere alle restrizioni». Intanto i funzionari della società che gestisce il sistema idrico domusnovese stanno verificando eventuali usi non autorizzati dell’acqua ed ulteriori perdite non ancora rilevate sulle condotte. Perdite che in linea generale sicuramente sussistono ancora nonostante la recente sostituzione di condotte ed allacci nelle 4 vie del paese che evidenziavano maggior dispersione idrica. In settembre è prevista la conclusione dello stesso lotto di lavori: «Sostituiremo la condotta in via Basso e nel tratto finale di via Sauro oltre a completare gli allacci alla nuova condotta già realizzata in via Papa Luciani. È da verificare ma i lavori potrebbero non comportare slacci in tutto l’abitato», fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba. A disposizione, per un cantiere che durerà qualche mese, c’è un finanziamento di 150 mila euro.

