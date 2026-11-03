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Bosa.
04 novembre 2026 alle 00:30

Rete fra negozianti, affari d’oro 

«I primi 9 mesi del Centro commerciale naturale? Strade invase dai turisti» 

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Nonostante abbia ripreso la propria attività solo a inizio anno, il Centro commerciale naturale si è già imposto come una realtà per la crescita del tessuto economico e turistico della città. In una manciata di mesi, l’associazione è riuscita a trasformarsi in un motore propulsore per il commercio e la vita bosana.

L’avvio

«Il Ccn “Città di Bosa” – evidenzia il presidente, Oscar Addis - era rimasto non operativo fino alla elezione del direttivo e all’aggiornamento della documentazione alle nuove normative. A febbraio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, abbiamo presentato alla Regione un programma di spesa di 55mila euro. L’obiettivo era creare una rete tra negozi, botteghe artigiane, bar, ristoranti e servizi per valorizzare gli spazi urbani e migliorare arredo, pulizia e illuminazione delle vie commerciali».

Le manifestazioni

Tante le iniziative organizzate sino ad oggi. «Con la serata di Halloween – osserva Addis - abbiamo portato a termine un calendario ricco di appuntamenti. Dal primo maggio alla Notte romantica del 24 giugno, fino a “Bosa in bicicletta”, l’aperitivo sul fiume, il Carnevale estivo con l’associazione Carrasegare, la prima regata di San Pietro, l’attesa di Regnos Altos e la tappa di “Noi camminiamo in Sardegna” con Promocamera». Ovviamente ora le attenzioni sono rivolte al periodo natalizio. «È prevista la riunione per definire il programma sino a Capodanno, senza tralasciare la presentazione di un nuovo progetto regionale per il 2027. Grazie a un gruppo coeso di commercianti e alla partecipazione di tutti – spiega Addis - abbiamo riempito le vie di residenti e turisti».

«Immagine dinamica»

L’importanza del lavoro di squadra viene ribadita anche dal vicepresidente, Vincenzo Vailonga: «Il Centro commerciale naturale è la dimostrazione di come la collaborazione tra associazioni, enti e imprese sia l’unica strada per creare un calendario ricco e variegato, capace di vitalizzare ogni periodo dell’anno. Tutto ciò trasmette un’immagine dinamica che permette ai bosani di godersi la città e ai turisti di scoprire un luogo piacevole dove tornare, con grandi benefici per l’economia locale. Grazie anche al lavoro delle tante associazioni e del Comune, Bosa si conferma tra le città con più appuntamenti nell'arco dei 12 mesi. Inoltre, il Ccn permette di far affluire importanti risorse economiche dalla Regione e per questo è fondamentale che venga sostenuto da tutte le imprese locali».

L’assessore

A confermare la centralità della collaborazione istituzionale è l’assessore comunale al Turismo, Marco Naitana. «La forte sinergia nasce dalla volontà di sostenere una realtà associativa nuova - afferma - capace di rappresentare un reale valore aggiunto per il territorio. Questo va a integrarsi con il lavoro svolto insieme a tutte le altre associazioni, con le quali abbiamo avviato proficue collaborazioni e che continueranno ad avere massima attenzione. Anzi, l’auspicio è che possano nascere nuove forme di aggregazione anche in altri comparti, ad esempio tra le strutture ricettive. Creare una rete analoga per l’accoglienza è un’idea su cui possiamo aprire un confronto».

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