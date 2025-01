Rete fognaria nel Sinis, tutto da rifare

L’impresa che cinque anni fa aveva vinto l’appalto per la realizzazione dell’impianto fognario nella borgata di San Giovanni di Sinis, ha deciso di salutare tutti e mollare i lavori.

Una nuova tegola per il Comune di Cabras che tenta di rendere la marina accogliente e senza disagi da 14 anni, da quando la Regione finanziò l’opera con 2 milioni di euro.

Un nuovo bando

L’impresa ha comunicato la decisione a fine dicembre all’Ufficio tecnico del Comune. Ora sono in corso le pratiche per la risoluzione del contratto e la perizia di quanto è stato fatto e di quanto ancora manca per poter terminare il progetto e attivare la rete fognaria.

«Solo dopo potremo stilare e pubblicare un nuovo bando - spiega il sindaco, Andrea Abis - e affidare i lavori. È chiaro che tutto questo ci dispiace, anche perché mancava veramente poco per terminare l'opera. Ma l'impresa ha deciso di mollare».

Una novità amara e difficile da digerire sia per gli operatori commerciali che per i residenti. Da sempre in questo angolo del Sinis per smaltire le acque nere deve intervenire l'autospurgo.

Le continue interruzioni

Abis spiega come mai l'impresa ha deciso di mollare: «Non stiamo parlando di un cantiere facile, che sia chiaro; l’azienda negli ultimi anni è stata costretta a fermarsi di continuo. Questo è un progetto importante ma tanto complicato visto che stiamo operando in una zona ricca di reperti. Ogni volta che le ruspe si accendevano veniva fuori qualche sorpresa. Motivo per il quale gli operai si sono sempre dovuti fermare. E tra sopralluoghi, relazioni e pareri prima di riprendere i lavori sono sempre trascorse diverse settimane. Un progetto sfortunato dall'inizio: da quando abbiamo iniziato ad amministrare siamo statoi costretto a modificare il progetto iniziale tre volte».

Il progetto

I soldi per la realizzazione dell'importante opera sono nelle casse del Comune dal 2011. Quattro anni dopo, proprio perché gli amministratori municipali non riuscirono a spenderle, le somme tornano nella disponibilità della Regione. Poi però gli uffici di piazza Eleonora d'Arborea ottennero nuovamente il finanziamento. E così sia i residenti della borgata che gli operatori commerciali iniziarono nuovamente a sperare di vedere realizzato l'impianto fognario. Nel 2020 sono iniziati i lavori ma da allora tanti stop e ora sta per arrivare un nuovo bando.

