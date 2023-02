Rete fognaria nel litorale, passo avanti verso il completamento 

Manca solo un ultimo tratto per completare la rete fognaria del litorale: quello compreso tra Marina Residence e Terra Mala, che sarà realizzato come gli altri da Abbanoa. Un appalto da otto milioni di euro che sta per vedere la luce: è rimasto bloccato per lungo tempo a causa di una battaglia giudiziaria con un’impresa esclusa dal bando. Previsto, nel progetto, anche il collegamento dell’Oasi e della lottizzazione Gene Sarda a Flumini: i depuratori saranno riconvertiti in impianti di sollevamento.

Nel 2001 il Comune aveva invece realizzato il primo lotto di rete da Margine Rosso al bivio di via Marco Polo, mentre nel 2003 era stata la volta del tratto da via Marco Polo fino a Bellavista. Abbanoa ha invece concluso i lavori inseriti in un appalto da tre milioni di euro che riguarda la realizzazione delle tubature nella zona lungo via Dell’Autonomia Regionale Sarda.

Il progetto ha riguardato la realizzazione di circa 19 chilometri di condotte a Separassiu, S’Ecca S’Arrideli, via Dei Pittori Europei, L’Oasi, Tanca Fiorita, Sant’Andrea (lungo via San Giovanni), Is Xireddus e Scoa Moentis. (g. da.)

