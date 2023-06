Rete elettrica: via ai lavori, cambia la viabilità 

Per i lavori di ampliamento della linea elettrica nelle vie del Pino Solitario, Polveriera e Sulcitana è stata predisposta un'ordinanza di divieto di sosta. Fino al 20 luglio 2023, dalle 7.30 alle 18 e sino al termine dei lavori, in via del Pino Solitario, dall’incrocio con via Sulcitana all’intersezione semaforica con la Statale 130, in via Polveriera, tratto lato numeri civici dispari, dall’intersezione con via Amundsen a via del Pino Solitario, in via Sulcitana nel tratto lato numeri civici dispari, da via Carloforte all’intersezione con via del Pino Solitario, l’istituzione temporanea dei seguenti obblighi e divieti, validi solo per le giornate di svolgimento dei lavori.

L’ordinanza prevede: divieto di sosta a tutti i veicoli per tratti di circa 100 metri lineari e occorrendo ambo i lati; senso unico alternato regolato da movieri; restringimento di carreggiata nei tratti di volta in volta interessati dai lavori e laddove necessario; recinzione dell’area di cantiere ovvero dei varchi di posa, e apposizione di segnaletica di cantiere; posizionare i cartelli di preavviso di pericolo per lavori in corso e cartelli di inizio e fine cantiere stradale in ogni tratto di strada di volta in volta interessato.

