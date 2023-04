Rete elettrica per i treni, via al bando per la tratta tra Cagliari e Oristano 

È talmente in ritardo che, se l’avessero realizzata a tempo debito, ora la rete elettrica sopra i binari sardi sarebbe forse da sostituire. Ma non c’è pericolo, considerato che la Sardegna ancora oggi è l’unica regione italiana che non ha nemmeno un metro di binari elettrificati. Ancora per poco, almeno a sentire la Regione e Rfi (Reti ferroviarie italiane): quest’ultima mette in gara 56 milioni di euro per l’elettrificazione della rete sulla tratta Cagliari-Oristano. E subito dopo, è la promessa, si metterà mano alla Oristano-Sassari, così l’Isola avrà finalmente ferrovie da Secondo millennio. E pazienza se, nel frattempo, si è entrati nel Terzo.

Motore acceso

La procedura è stata avviata due giorni fa, quando sono state spedite le lettere di invito alle imprese appaltatrici iscritte nel sistema di qualificazione di Rfi: le offerte sono accettate fino al 18 maggio, poi si apriranno le buste. Ma non di solo cavo elettrico sospeso, vive il trasportato su binari: servono anche i treni, e la Regione ricorda che il contratto di servizio con Trenitalia prevede l’acquisto di altri dodici treni ibridi, i già conosciuti “Blues”, oltre quelli che già ci sono: arriveranno. Perché ibridi, e non direttamente elettrici? Perché l’elettrificazione per ora è prevista fino a Oristano, e da lì i convogli potranno proseguire accendendo il motore termico per produrre l’energia elettrica. Così percorreranno ampi tratti tenendolo invece spento, soprattutto nei centri urbani. Il motore ibrido consente velocità fino a 160 chilometri orari, e questo richiederà interventi nell’inadatto (a tratti) tracciato del centro-nord.

I cantieri ferroviari

«Si dovranno modificare le curvature dei binari, considerato che le velocità saranno ben più alte, quindi sono necessarie varianti di tracciato, il che significa anche lavoro per le imprese che dovranno occuparsene», commenta Antonio Moro, assessore regionale ai Trasporti. «È un grande risultato per la Regione, dovuto soprattutto al lavoro gigantesco svolto dall’assessorato sotto la guida della dirigente Gabriella Massidda», sottolinea l’assessore, subentrato nel novembre 2022 a Giorgio Todde.