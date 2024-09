Rete elettrica, nuovi blackout per i lavori 

Nuova interruzione di energia elettrica a Sestu, prevista per lunedì 9 settembre. Proseguono i lavori annunciati da E-distribuzione, per migliorare la rete elettrica della città.

Sul sito del Comune di Sestu è stato pubblicato l’elenco completo delle vie interessate allo stop dalle 9 alle 16: via Ottaviano Augusto, via Monte Santo, via F.lli Rosselli, via Brigata Sassari, via Col del rosso, via Della Resistenza, via F.lli Cervi, via Tiberio, via Monte Sabotino, via Aureliano, via Fosse Ardeatine, via Tacito, via Caracalla,via Costantino, via Ottaviano Augusto, v Marzabotto. L’interruzione riguarda solo alcuni numeri civici di cui il sito del Comune indica l’elenco completo. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto l’azienda invita a non commettere imprudenze e comunque raccomanda di non utilizzare gli ascensori.

