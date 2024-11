Rete elettrica interrata in via Sanna 

Senorbì è un cantiere aperto. Procedono senza sosta i lavori di interramento della rete elettrica in via Carlo Sanna, la strada principale del paese. L'intervento porterà il miglioramento dell'infrastruttura ma ancora più importante sarà l'eliminazione successiva dei tralicci nel tratto di strada caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali. «Stiamo portando avanti l’impegno preso con i cittadini per una maggiore sicurezza e illuminazione del centro abitato», spiega il sindaco Alessandro Pireddu. Al termine dei lavori si potrà procedere alla bitumazione della via Sanna, che attualmente verte in condizioni a dir poco precarie. È questa la prima fase del Piano Smart City, iniziativa programmatica adottata dal Comune con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti e degli ospiti. Tra fibra ottica, rete del gas e adesso linea elettrica, i residenti sono costretti da tempo a convivere con una serie di disagi legati alle precarie condizioni delle strade. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA