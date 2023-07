Rete elettrica in tilt, scia di blackout da Cagliari a Sinnai 

Il caldo record a Cagliari si spera sia alle spalle, così come i problemi collaterali dovuti alla mancanza di energia elettrica. L'utilizzo massiccio – e inevitabile – dei condizionatori conta fino a un certo punto per spiegare perché in città, negli ultimi dieci giorni estremi a livello meteorologico, si siano verificati numerosi blackout con pesanti ripercussioni sulle attività commerciali e sulle abitazioni. I disservizi del recente periodo sono in prevalenza legati ad altri fattori: le alte temperature, spesso sopra 40°, hanno provocato guasti ai cavi (in particolare quelli interrati, ulteriormente danneggiati dal surriscaldamento dell'asfalto) e fatto scattare delle protezioni nelle cabine, dove la temperatura interna ha superato i 50° rendendole quasi un forno.

Disagi localizzati

La situazione dell'energia elettrica a Cagliari è comunque sotto controllo e con interventi immediati dei tecnici (in costante contatto con il Comune), nonostante qualche criticità. Ieri sera, fra le segnalazioni di guasti, ne figurava una nella zona di viale Ciusa che interessava 116 clienti e avviata dal primo pomeriggio, ma con ridotti tempi di risoluzione. Tuttavia, più utenti e in varie zone hanno evidenziato difficoltà negli ultimi giorni, anche nelle ore notturne. La scorsa settimana un problema ha riguardato una cabina a San Benedetto, causato da un guasto a una condotta idrica che ha portato all'allagamento della stessa cabina. E-distribuzione ha provveduto a installare le pompe per aspirare l'acqua, attende la riparazione definitiva da parte di un'azienda terza ma si eviteranno disagi diffusi. Per segnalare un guasto è sempre attivo il numero verde 803 500, e bisogna indicare il codice Pod dell’utenza riportato in bolletta.

Nel circondario

Notte di inferno per tantissime famiglie a Sinnai e Settimo San Pietro per i continui blackout sulla rete elettrica. Disagi anche a Maracalagonis , Quartu e in altri centri dell’hinterland, fra cui Assemini. Senza alimentazione, nella notte fra lunedì e ieri gli elettrodomestici sono rimasti spenti. Fra questi, anche i condizionatori, indispensabili in queste giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate. In sovraccarico, le linee elettriche spesso non sono in grado di reggere questa domanda ulteriore di energia. A questo, come ha spiegato il sindaco di Assemini Mario Puddu in una nota affidata ai social e rivolta ai concittadini, si aggiunge il fenomeno delle altissime temperature raggiunte dalle cabine elettriche, «in alcune delle quali si sono toccati i 70 gradi». In alcuni rioni di Sinnai i condizionatori sono rimasti spenti, con i residenti costretti al caldo. Nel rione di piazza Scuola la corrente è mancata a lungo per diverse ore nel cuore della notte con le abitazioni arroventate e l’aria irrespirabile. Anche ieri mattina la corrente è mancata a intermittenza: disagi soprattutto per chi lavora col computer. Lunga interruzione del servizio elettrico anche a Settimo , con disagi per tanti cittadini. «Il blackout – ha detto il sindaco Gigi Puddu - è stato solo uno dei tanti che si sono verificati nel nostro paese negli ultimi giorni». A Maracalagonis l’altro giorno la corrente è mancata anche in Municipio, oltre che in diverse abitazioni. «L’Enel ha ripristinato il servizio dopo diverse ore», dice la sindaca Francesca Fadda: «I problemi energetici stanno condizionando anche il servizio idrico per le interruzioni negli impianti del Simbiritzi. Con disagi a Maracalagonis come a Burcei e Settimo». Ieri ancora problemi per la rottura della tubazione foranea di approvvigionamento idrico al serbatoio.

