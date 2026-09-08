Rete di spaccio, 19 arresti 

Tutto al telefono e tutto alla luce del sole, secondo il pm Alessandro Bosco la Gallura è una grande piazza di spaccio della cocaina, non solo nelle località turistiche e non solo d’estate. È quanto emerge dall’indagine durata due anni e culminata ieri mattina in 19 arresti. Il personale del Commissariato di Porto Cervo ha eseguito un’ordinanza della gip di Tempio, Federica Distefano: 13 persone sono state accompagnate nel carcere di Bancali e per 6 è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Gli agenti del Commissariato, coordinati dalla dirigente Valentina Piras, hanno ricostruito una presunta rete capillare di spaccio che parte da Palau ed è estesa a Olbia, Santa Teresa, Arzachena e Tempio. Le indagini hanno riguardato tutti i centri elencati nell’ordinanza eseguita ieri. Si parla di diverse centinaia di episodi di cessioni e del rifornimento dei piccoli spacciatori attivi in zona. Tra gli episodi al vaglio dei magistrati di Tempio anche la cessione di marijuana a una minore. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2024 e il 2025.

Gli arrestati

È stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per Ugo Demontis, 51 anni, di Palau, uno dei personaggi di spicco dell’inchiesta, Tommaso Orecchioni, 66 anni di Luogosanto, per il sassarese Lorenzo Casu, 34 anni, per Silvio Cocco, 40 anni, di Olbia, Pietro Floris, 69 anni, di Desulo, Santino Mariani, 54 anni di Palau, Massimo Pirina, 53 anni, di La Maddalena, Andrea Pruneddu, di Tempio, Ruggero Bettarelli, 34 anni di Nuoro, Carlo Demontis, 61 anni, sassarese, Emanuele Campus, 27 anni di Palau, Fabrizio Bua, 60 anni, di Domusnovas, Vincenzo Perra, 53 anni, di Cagliari. La misura degli arresti domiciliari, invece, è per Maria Isabella Acquaviva, di Palau, Massimo Scotto, 60 anni, di Palau, Carlo Borghetti, 41 anni, di Olbia, Michele Demontis, 47 anni di Santa Teresa, Mario Franco Aresu, 58 anni, di Palau e Luciano Zola, 54 anni, romano. La maggior parte delle persone destinatarie della misura vivono o hanno vissuto a Palau. Le indagini sono entrate in profondità nel mondo della nautica da diporto, almeno nella fase iniziale. Non basta, perché è nell’ambito delle attività a supporto del turismo che gli investigatori della Polizia di Stato hanno cercato le prove del presunto spaccio. Ad esempio, il settore del giardinaggio e della manutenzione delle ville di Palau e Arzachena. Una parte delle indagini ha riguardato anche episodi avvenuti all’interno di strutture ricettive o nell’entroterra, ad esempio nel territorio delle frazioni di Bassacutena e San Pasquale. Nessun commento, per ora, da parte degli avvocati difensori, Jacopo Merlini, Donatella Corronciu, Egidio Caredda, Antonello Desini e Maurizio Mani.

Gli yacht della mafia

Le indagini sono un filone di una attività più ampia che riguarda anche la Penisola. Per rifornire la Gallura di cocaina (fatti che non riguardano minimamente i 19 arrestati) sarebbero state usate delle imbarcazioni che facevano la spola tra il centro Italia e l’arcipelago di La Maddalena. Barche riconducibili a personaggi collegati con Cosa Nostra.

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