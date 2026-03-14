VaiOnline
Olbia.
15 marzo 2026 alle 00:29

Rete di sentieri da riscoprire e rendere accessibile a tutti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

(Ri)disegnare la rete sentieristica per tracciare percorsi inclusivi: prende forma il progetto Design for all: Olbia città accessibile, finanziato dal programma Metro Plus per sostenere interventi volti a promuovere l'integrazione sociale attiva, coinvolgendo nella progettazione i destinatari delle iniziative. Sottoscritto un accordo con Forestas per il supporto tecnico, il Comune ha lanciato il bando per selezionare enti del terzo settore che collaboreranno all'adeguamento dei cammini al fine di renderli accessibili anche alle persone con disabilità e all'ideazione di iniziative per la loro fruizione che coinvolgano persone in condizioni svantaggiate.

Cinque percorsi, quasi 40 chilometri, tra i promotori che si affacciano sul mare e immersi nella macchia mediterranea saranno resi funzionali alla fruizione di tutti e per generare economie sostenibili. A disposizione, quasi 470mila euro per recuperare la rete sentieristica, posizionando la segnaletica e prevedendo la tracciatura GPS nei due percorsi ciclopedonali, uno sul promontorio Sa testa, da Pittulongu a Bados, e uno all'interno della foresta Sorilis, nella frazione di Berchiddeddu, e nei tre solo pedonali, da Cala de grecale passando per Punta ruja fino a Porto Ittellu, da Porto Istana a Porto San Paolo, e da Portisco a Razza di juncu. «Con questo progetto intendiamo rafforzare un percorso di collaborazione con il terzo settore per costruire interventi concreti sull'accessibilità, promuovendo iniziative culturali e di inclusione», ha detto il sindaco Nizzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Il Cagliari ritrova Gaetano

l Gaggini
Il conflitto

«Operatori umanitari, nessuno è al sicuro»

Il presidente nazionale della Croce Rossa ieri a Cagliari ha incontrato Comandini 
Umberto Zedda
Regione

Il vero rimpasto dopo il referendum

A rischio il Dem Cani (Industria) e i tecnici Manca (Trasporti) e Spanedda (Enti locali) 
Roberto Murgia
Confindustria

«Per poter crescere è fondamentale la formazione»

La testimonianza di Sergio Zuncheddu, imprenditore ed editore del gruppo L’Unione Sarda 
Massimiliano Rais
Ritenuto corretto il diniego di tutti i permessi da parte del Comune e della Regione alla Opr Sun 11 Srl

Tra Villasanta e Samassi bocciato dal Tar un impianto fotovoltaico

I giudici: manca la disponibilità dei terreni individuati per il progetto 
Santina Ravì
Viabilità

Vittime della strada, sud dell’Isola da record

Trentacinque morti nel 2025, il bilancio è ogni anno più pesante 
Luigi Almiento
Notte di fuoco

Rogo all’aeroporto: bruciate 14 auto destinate al noleggio

Alghero, si pensa a un atto doloso: sui mezzi versato liquido infiammabile 
Caterina Fiori