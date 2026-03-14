Rete di sentieri da riscoprire e rendere accessibile a tutti 

(Ri)disegnare la rete sentieristica per tracciare percorsi inclusivi: prende forma il progetto Design for all: Olbia città accessibile, finanziato dal programma Metro Plus per sostenere interventi volti a promuovere l'integrazione sociale attiva, coinvolgendo nella progettazione i destinatari delle iniziative. Sottoscritto un accordo con Forestas per il supporto tecnico, il Comune ha lanciato il bando per selezionare enti del terzo settore che collaboreranno all'adeguamento dei cammini al fine di renderli accessibili anche alle persone con disabilità e all'ideazione di iniziative per la loro fruizione che coinvolgano persone in condizioni svantaggiate.

Cinque percorsi, quasi 40 chilometri, tra i promotori che si affacciano sul mare e immersi nella macchia mediterranea saranno resi funzionali alla fruizione di tutti e per generare economie sostenibili. A disposizione, quasi 470mila euro per recuperare la rete sentieristica, posizionando la segnaletica e prevedendo la tracciatura GPS nei due percorsi ciclopedonali, uno sul promontorio Sa testa, da Pittulongu a Bados, e uno all'interno della foresta Sorilis, nella frazione di Berchiddeddu, e nei tre solo pedonali, da Cala de grecale passando per Punta ruja fino a Porto Ittellu, da Porto Istana a Porto San Paolo, e da Portisco a Razza di juncu. «Con questo progetto intendiamo rafforzare un percorso di collaborazione con il terzo settore per costruire interventi concreti sull'accessibilità, promuovendo iniziative culturali e di inclusione», ha detto il sindaco Nizzi.

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