Rete di Pratobello, manifestazioni in tutta la Sardegna 

La mobilitazione riparte. La Rete di Pratobello si è incontrata a Ghilarza per concordare una strategia di azione in vista delle prossime iniziative di protesta. Il punto fermo è proprio la proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24, che gli attivisti intendono difendere in tutti i modi. «Anche a costo di manifestazioni nei territori, per instillare tra la gente lo spirito che quest’estate ha permesso di raccogliere 211mila firme».

Quindi la mobilitazione sale di grado. Le modalità saranno decise presto, ma la strategia è tracciata: in tutta l’Isola ci saranno iniziative che coinvolgeranno i cittadini. Ieri, inoltre, è terminato lo sciopero della fame dell’avvocato Michele Zuddas, da sempre vicino alle vicende della proposta di legge di iniziativa popolare. «Ho ceduto rispetto alla mia decisione di proseguire lo sciopero della fame, complice la consapevolezza che la presidente Todde e la sua maggioranza fedelissima dell'ex presidente del Consiglio Draghi non avrebbe mai portato la Pratobello24 in Aula per la discussione», ha detto. «Oggi più che mai è evidente che questa battaglia non riguarda più solo la speculazione energetica ma la tutela del diritto all'autodeterminazione della nazione sarda. Tutte le prossime iniziative andranno in questa direzione con la consapevolezza che la Presidente Todde già sottosegretaria e vice ministra del Governo Draghi fa parte del progetto colonialista italiano».

Intanto, sul fronte delle Aree idonee, oggi si riuniranno i capigruppo del centrodestra per trovare una soluzione normativa alternativa al disegno di legge 45. La discussione in Aula del ddl riprenderà martedì.

