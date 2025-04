Rete di 15 comuni per l’educazione dei più piccoli 

Presentato nell’Aula Magna dell’UniOlbia l’avvio delle due annualità del sistema integrato 0-6, progetto che ha come finalità principale quella di garantire e promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali a bambine e bambini, uniformandone la formazione. Dai nidi alla scuola dell’infanzia, ( comprese private e paritarie) sono migliaia i bimbi, famiglie e docenti coinvolti: al progetto, infatti, che vede Olbia comune promotore e capofila, aderiscono oltre 15 comuni, da quest’anno anche San Teodoro. «È un momento molto importante – ha detto l’assessora all’istruzione Sabrina Serra – la condivisione con tanti comuni i cui giovani vengono poi a studiare in città. La formazione di quella fascia d’età sarà determinante per la vita adulta così come una comunità educante consapevole». Costante e massiccia la formazione per insegnanti e genitori e presenti i laboratori didattici innovativi. Il coordinamento dell’equipe multidisciplinare è affidato allo psicologo-psicoterapeuta Andrea Bertucci, che ha sottolineato l’importanza dell’ottica preventiva del progetto che vuole agire sui problemi della sfera emotiva e fornire strumenti utili ad affrontare la vita scolastica e sociale. Una novità sarà lo studio e mappatura del territorio, realizzata dallo psicologo Cristiano Depalmas. (v.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA