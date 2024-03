Rete della fibra ottica, due mesi di lavori 

A Decimomannu prosegue la realizzazione della rete internet ad alta velocità di Tim, che a breve consentirà a tanti altri cittadini di poter usufruire dei vantaggi della fibra ottica, esigenza ormai molto sentita sia per lavoro che per svago. Il progetto fa parte del “Piano Italia a 1 Giga” e ha l’obiettivo di fornire connettività ad almeno 1 gigabyte al secondo in download e 200 megabyte al secondo in upload alle unità immobiliari risultate ancora non coperte.

I lavori saranno eseguiti nell’arco di circa due mesi e dovrebbero concludersi entro la prima decade di maggio.

La posa interesserà via Immacolata, via Regina Elena, via San Sperate, corso Umberto, via Aie, via Garibaldi, via Nino Bixio e via Venezia, dove l’avvio dei cantiere prevede dei restringimenti temporanei della carreggiata e durante i lavori sarà vietata la sosta dalle 7 alle 18.

