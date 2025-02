Auto in coda e disagi ieri in via Cagliari a causa di un cantiere in mezzo alla carreggiata. Le reti metalliche (nella foto di Alessandra Chergia) delimitano la strada, riducendo le corsie di marcia con inevitabili rallentamenti nel traffico soprattutto negli orari di punta. I lavori sono stati programmati da Medea per il collegamento della rete del gas all’impianto di Santa Giusta.

RIPRODUZIONE RISERVATA