Rete del gas, svolta vicina 

In via Trieste la soluzione sembra vicina. Il geometra di Medea, Marco Mongiu, ha fatto visita ai residenti sprovvisti della rete del gas. L’incontro è avvenuto ieri mattina tra gli organizzatori del Circolo culturale Catte Pinna, il geometra, vari capo condomini, residenti, la consigliera comunale Lisetta Bidoni e due ingegneri curiosi di sapere gli sviluppi. Mongiu si è confrontato con i residenti in merito ai lavori da eseguire, costi e allacci. Ora attende una lista delle famiglie (quasi come una raccolta firme) che vorrebbero il servizio: sono circa centoventi.

Il confronto

«Ho preso i dati e ho mandato tutto alla direzione centrale - dice il geometra -. Non c'è problema di erogazione e in caso di lavori sfrutteremo la strada principale. Italgas farà la rete locale appena ci sarà una conferma, non dovrebbero esserci intoppi, ma le risposte sulla fattibilità o meno arriveranno entro oggi».

Tra i residenti c’è chi si sente sollevato, ma anche chi è ancora scettico. «È un se, non un sì definitivo. Attenderemo, intanto ringraziamo per la piena disponibilità da parte della società fornitrice».

Le spese

Medea si farà carico delle spese, ma rimane l’enigma sui soldi non incassati dal Comune di Nuoro dalla vecchia impresa del gas, come previsto da contratto che riporta questa dicitura: «Per la concessione trentennale con diritto di esclusiva su tutto il territorio comunale del servizio di produzione e distribuzione del gas... da corrispondere al Comune concedente è pari allo 0,20% (zerovirgolaventipercento) sul fatturato al netto dell’Iva relativo a ogni metro cubo di gas erogato agli utenti». Tale erogazione a detta di ex tecnici del gas e dell’ingegnere Ivo Carboni, ex assessore in Comune, non è mai avvenuta.

Il caso

«Il Comune durante la realizzazione della rete nel 2007 ha pagato l’ex società del gas per rifornire tutta via Trieste. Non ci si spiega come mai poi quest’impresa si sia intascata i soldi senza completare tutto il tratto previsto nel progetto. In pratica li hanno truffati», dicono gli ex tecnici. Carboni afferma: «Finalmente torna all’attenzione il problema che riguarda i cittadini che non hanno potuto usufruire della risorsa gas, per alcuni vi è pure la beffa dell’anticipo pagato all’allora concessionaria, senza avere alcun riscontro. Se qualcuno degli attuali amministratori riuscisse a leggere gli atti principali o almeno il contratto che regola i rapporti con la Azienda magari saprebbe cosa fare e non lascerebbe i cittadini in balia di un call center che non risponde neanche alla richiesta di informazioni. Per otto lunghi anni il tema è stato evitato dall’amministrazione e da quelle precedenti, e la città ha avuto mancati introiti». Dice Lisetta Bidoni: «Chiederò agli uffici competenti le risposte alle domande poste dai residenti». Il Comune nei giorni scorsi si è espresso sostenendo che l’ex società non s’è intascata i soldi, ma sia addirittura il Comune debitore nei suoi confronti.

