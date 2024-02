Rete del gas, sogno incompiuto 

Via Trieste è senza rete del gas, centinaia di famiglie sono sprovviste del servizio nonostante i soldi spesi per averlo. A parlare del problema sono vari residenti, capo condomini ed ex tecnici che non comprendono come mai la questione non si riesca a risolvere.

Le famiglie

«Nonostante le tasse non siamo serviti - dice la residente Antonina Pettorru -. È una battaglia persa. Anni fa avevo fatto il giro di tutto il rione, casa per casa, per una raccolta firme a cui avevano aderito in tanti, soprattutto famiglie che ormai si sono rassegnate. Viviamo con quattro bombole nel balcone, una è dello scaldabagno e finisce puntualmente quando ci facciamo la doccia, per mio marito di 88 anni è un problema, a volte costretto a lavarsi con l’acqua fredda. Ci avevano detto che pagando avremmo avuto il contatore sul pianerottolo di casa, ma niente. Oltre 200 euro spesi, ci speravamo. Anni fa sembrava si dovesse fare, dopo aver speso altri soldi pensavamo di avercela fatta. Ci avevano dato moduli da compilare chiedendoci altri 130 euro alle quasi 50 già spesi. Abbiamo perso i soldi, non ci siamo riusciti. Cos’altro fare? Perché siamo tagliati fuori?».

I commercianti

Il problema ricade anche sui commercianti come nel caso di Antonio Fancello, 82 anni, dello storico negozio di artigianato. «Abbiamo tutti diritto al gas, non si può escludere una parte - dice -. Spero che con una forte sollecitazione, il gas arrivi anche da noi perché paghiamo cifre esorbitanti per un servizio che non c’è. Siamo tornati indietro di cent’anni».

Il Comune

D’accordo vari capo condomini e residenti che negli anni si sono battuti: «La nostra sollecitazione c’è sempre stata ma non siamo stati ascoltati, abbiamo dovuto spendere altri soldi per realizzare impianti a casa. Interi condomini di 120 famiglie sono scoperti, alcuni hanno la caldaia centralizzata ma non possono pensare di fare un impianto autonomo». Il problema, a detta di due ex tecnici del gas, si potrebbe risolvere in 20 giorni se il Comune sollecitasse l’impresa del gas, ma non prima di aver chiesto gli arretrati delle percentuali come previsto dal contratto. Prevede che quest’ultimo incassi una percentuale delle entrate entro il 31 luglio di ogni anno, cosa che non è mai avvenuta a detta di due ex tecnici. «Il Comune non incassa le percentuali che anni fa sono state stabilite tramite un contratto tra loro e l’impresa incaricata. Si tratta di soldi persi per la città. La situazione è nota a tutte le amministrazioni che si sono succedute dal 2005 in poi. Possono sollecitare per richiedere un’estensione diretta della rete. I passaggi sono semplici: bisogna fare un calcolo dell’importo e affrontare una volta per tutte il problema, risolvibile in circa venti giorni». L'assessore con delega alla Visione urbana Fabrizio Beccu risponde: «La rete è stata fatta nel 2007, se c’è una richiesta importante faremo di tutto per agevolare chi non ce l’ha».

