Rete del gas,  partiti i lavori 

I lavori per la realizzazione della rete fissa del gas hanno raggiunto Senorbì: gli operai delle imprese appaltatrici del progetto stanno realizzando i lavori in via Giuseppe Antonio Lonis, nel tratto di stratta che collega via Carlo Sanna con il centro storico e in particolare con piazza Municipo. Il progetto di gestione della rete del gas nasce da un accordo di programma sottoscritto dalle amministrazioni dei paesi appartenenti al bacino della Trexenta e ha come obiettivo quello di fornire gas a Senorbì, Ortacesus, Selegas, Barrali, San Basilio, Goni, Pimentel, Siurgus Donigala, Mandas, Gesico, Guamaggiore e Suelli (paese capofila). Si tratta di un investimento che nel totale sfiora i 10 milioni di euro. «A beneficiarne non saranno solo i cittadini, ma anche le aziende che potranno ridurre notevolmente i loro costi energetici», sottolinea Alessandro Pireddu, sindaco di Senorbì. (sev. sir.)

