Rete del gas: le strade sono a pezzi 

I primi ripristini del manto stradale dopo gli scavi per la realizzazione della rete del gas a Siniscola, scontentano gli automobilisti. A distanza di mesi dalla conclusione dei lavori, in comune arrivano decine di segnalazioni per degli avvallamenti che si stanno creando dove sono stati eseguiti gli scavi. Ripristino che a dire il vero sono stati eseguiti dalla ditta che operava per conto di Medea, l’azienda che aveva preso in concessione la realizzazione e poi la gestione della rete del gas cittadino. Segnalazioni che sono state accertate dagli uffici tecnici del comune e che ora si sono trasformate in una richiesta formale di un nuovo intervento da parte della stessa Medea, per riparare i cedimenti della sede stradale, molto contestate dalla popolazione. Sono tante le vie interessate, tra le quali le centrali via Gramsci, via Olbia, via Matteotti, via Isalle, via Conteddu e via De Gasperi. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA