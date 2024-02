«Rete del gas, debito da onorare» 

Il gas arriverà nel tratto di via Trieste sprovvisto della rete. Lunedì in un incontro tra tecnici e amministratori è stata confermata la volontà di avviare i lavori per la realizzazione del tratto di rete mancante e di concluderli in sei mesi. Prevista inoltre l'estensione della rete a Pratosardo e in altre aree cittadine. «Saranno accertate anche le somme che l'impresa del gas dovrà versare al Comune di Nuoro per il periodo compreso tra il 2016 e il 2023 - dice la consigliera comunale Lisetta Bidoni -. La gestione della rete e della distribuzione del gas in città presenta punti di criticità che denotano trascuratezza, negligenza e incuria da parte dell'amministrazione comunale. I cittadini sono stati lasciati soli».

Bidoni precisa: «Nel 2010 è stata avviata l'erogazione del gas senza il completamento della rete in via Trieste e in viale Ciusa, sebbene il contratto lo prevedesse. Il contratto prevede anche che il Comune incassi lo 0,20% ad ogni metro cubo di gas erogato agli utenti. L'incasso è avvenuto solo dal 2010 al 2015. Poi nessuno si è preoccupato di individuare chi potesse vigilare sul servizio e l'amministrazione a oggi non ha accertato le somme da incassare dal 2016 in poi».

RIPRODUZIONE RISERVATA