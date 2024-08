Rete del gas, conclusi i lavori Finita un’attesa di 17 anni 

Ultimati i lavori della rete del gas in via Trieste, attesi da oltre 17 anni. Centinaia di famiglie ora possono allacciarsi e usufruire del servizio. Medea, con Italgas, si è occupata dell’opera e fa sapere: «I lavori e i sopralluoghi sono stati fatti come promesso. Abbiamo inviato l’offerta e siamo in attesa dell’accettazione da parte dei clienti. Abbiamo soddisfatto un’esigenza espressa da tempo dai cittadini, con solerzia e anticipo. Ora devono dare seguito con adeguamenti degli impianti interni». Alcune richieste sono già state presentate. Altri cittadini attendono di potersi allacciare in varie zone di Nuoro come viale della Solitudine e Città Giardino. (g. pit.)

