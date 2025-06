Rete dei trapianti, donatori in aumento ma pochi specialisti 

Un primo bilancio di quest’anno sul fronte dei trapianti in Sardegna dà un quadro confortante, ma ancora una volta, se si considera il numero dei donatori e il conseguente numero di interventi ai malati dell’Isola, emergono le difficoltà di un sistema sanitario che risente della carenza di medici e operatori.

Le liste

«Da noi purtroppo non mancano i pazienti con gravi patologie cardiache, epatiche o renali, il problema è che non riescono a fare tutte le visite pre-trapianto per entrare in lista d’attesa. È assolutamente necessario incrementare queste visite, per avere liste più corpose dalle quali attingere quando c’è la disponibilità di un organo», sottolinea Pino Argiolas dell’associazione Prometeo, che ha diffuso gli ultimi dati – al 31 maggio scorso – del Centro nazionale trapianti di Roma.

I numeri

Visti i numeri, questi primi cinque mesi del 2025 sono andati molto bene: i donatori segnalati sono 43, più 2 Dcd (donatori controllati, cioè quelli per cui si attende l'arresto cardiaco dopo la sospensione del supporto ventilatorio), mentre un anno fa erano 35.

Per quanto riguarda le opposizioni alla donazione, si passa dalle 16 del 2024 (il 45,7%) alle 11 del 2025 (il 25,6%), e questo – aggiunge Argiolas – «è un ottimo segnale, che riporta la Sardegna nel gruppo delle regioni più generose, e segnala una crescita della cultura della donazione».

Ancora più marcata la differenza tra i donatori utilizzati – 24 (contro gli 11 dell’anno passato) che portano, in una ipotetica proiezione per milioni di persone, a 65,6 donatori segnalati e 36,9 donatori utilizzati, dato che ci colloca al sesto posto dopo Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche.Ancora: un grande passo avanti è stato compiuto anche nei trapianti di organi complessivi, che passano da 19 a 28. In particolare sono stati realizzati 4 trapianti di cuore (1 nel 2024); 11 di fegato (erano 7), 13 di rene (erano 11 l’anno scorso).

Il sistema

«È evidente che questo 2025 ci sta dando indicazioni molto importanti sul fronte delle donazioni nell’Isola», spiega in una nota l’associazione Prometeo. «Infatti sono in aumento le osservazioni di morte encefalica nelle Rianimazioni, sono aumentate le donazioni e si riducono le opposizioni alla donazione, e questo evidenzia la generosità dei sardi, ma soprattutto la stabilità del sistema del procurement , frutto del grande lavoro del Centro regionale trapianti in accordo con il Centro nazionale operativo di Roma, che ha portato la Sardegna da 30-35 donatori utilizzati ai 58-54 di questi ultimi anni».

Però, «a fronte di questo quadro positivo, purtroppo dobbiamo ancora segnalare che ad un incremento delle donazioni nella nostra regione non c’è una proporzionale crescita dei trapianti di organi». A fronte di 24 donatori utilizzati, che teoricamente porterebbero a oltre 40 interventi, se ne sono realizzati solo 28.

«È evidente che gli organi non utilizzati in Sardegna sono stati trapiantati in altri centri, e questo è encomiabile. Ma se avessimo liste più lunghe – e purtroppo ci sono tanti sardi che hanno bisogno di un nuovo organo – potremmo aumentare il numero degli interventi qui».

Conclude Argiolas: «Ribadiamo l’esigenza che i trapianti di organi tornino a essere una eccellenza della sanità pubblica della Sardegna, come lo sono stati in passato, e per farlo, è indispensabile incrementare il personale addetto ai trapianti, sostituendo tutti quelli che sono andati in pensione o hanno lasciato il Brotzu per altri ospedali».

