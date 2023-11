Rete dei sentieri e nuove regole 

Una mattina d’estate di sei anni fa il sindaco di Nuoro Andrea Soddu parlava così, dal “pulpito” di Solotti: «Il monte Ortobene deve diventare un parco regionale. La Zps (Zona protezione speciale) non basta. Dobbiamo stupire». A quanto pare la voglia di stupire c’è ancora, come quel bisogno di un futuro sostenibile per la cima-simbolo. Mercoledì, alle 16, in Comune si svolgerà un incontro sul Piano della viabilità, per delineare l’iter per “l’accatastamento e l’iscrizione della sentieristica alla Rete escursionistica della Sardegna (Res)”. Insomma, sulla svolta green non si indietreggia: l’ente convoca gli intestatari dei terreni interessati.

Sostenibilità

È l’obiettivo dichiarato. La valorizzazione dell’Ortobene poggia su linee precise, dove il turismo di massa è bandito e la tutela del bene naturalistico è priorità. Dopo la delibera del Consiglio comunale, la 30 del primo settembre, si procede con l’approvazione del Piano della viabilità all’interno dell’area protetta. «Per entrare a far parte della Res, i sentieri devono avere garanzie di qualità - spiega il geografo Matto Cara -. Vanno interpellati i proprietari per avere l’assenso alla realizzazione dei sentieri. Da un punto di vista pratico non cambia molto rispetto alla situazione attuale. Tuttavia, ritengo che la realizzazione della Rete escursionistica possa portare innumerevoli migliorie. Tanto per cominciare sono previsti dei piani di manutenzione: quindi, accanto alla tutela dell’ambiente ci sarà pure quella del visitatore, che potrà beneficiare di una fruizione sicura, con sentieri tracciati e segnalati».

Piano variegato

La futura viabilità dell’Ortobene punta ad accontentare un pubblico eterogeneo. Camminatori, runner, ciclisti. Nessuno si sentirà escluso, lungo gli incantevoli scorci offerti dalla montagna deleddiana. Il Piano previsto per la Zps prevede che nelle strade principali sia possibile la creazione di piste ciclabili. Individua tre tipologie di fruizione della sentieristica: “esclusiva trekking”, con sentieri che ricalcano la viabilità antica di pastori e carbonai, con fondo largo meno di due metri; “esclusiva bike”, con itinerari riservati alle bici da montagna; “mista”, con piste forestali ancora in manutenzione, larghe due metri o più, nelle quali è possibile il transito in contemporanea di biciclette ed escursionisti. Cara puntualizza: «Bisognerà abituarsi a un po’ di regole, rispetto all’attuale anarchia. La giusta fruizione e i criteri di sostenibilità e sicurezza, però, daranno solo benefici». Sull’applicazione del Piano di viabilità e sulla sua effettiva entrata in vigore, precisa: «I passi saranno abbastanza rapidi, ci sono già i progetti esecutivi. Adesso, occorre solo ottenere dai proprietari dei terreni le varie autorizzazioni».

Oggi iniziano i lavori di rifacimento della segnaletica sulla strada di Sedda Ortai: divieto di transito e sosta dalle ore 7 fino alle 18 del 17 novembre dall’intersezione con la provinciale 42 fino a quella con via Jerace.

