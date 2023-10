Rete dei Parchi, l’Isola fa sistema  

Il tuffo liberatorio nelle acque calme di Tramariglio della tartaruga marina Agnese ha suggellato il patto di ferro tra le aree naturali protette della Sardegna che, ieri a Casa Gioiosa, ad Alghero, sono state chiamate a rinnovare il protocollo d’intesa sulla “Rete dei Parchi”. Un incontro voluto dall’assessorato della Difesa dell’Ambiente con i presidenti e i commissari di undici territori sottoposti a tutela, per avviare una programmazione unitaria e una strategia di gestione condivisa.

Agnese liberata

La restituzione della Caretta caretta al suo ambiente naturale è stato il preludio di un intenso pomeriggio dedicato al futuro dei parchi e delle riserve dell’Isola. La tartaruga era stata trovata intrappolata in una rete di nylon a marzo scorso da un ufficiale della Capitaneria di Porto. Il militare l’ha battezzata “Agnese”, dandole il nome della figlia tredicenne che ieri ha assistito alla liberazione, felice e emozionata. Dopo un lungo periodo trascorso nel Centro recupero animali marini del Parco nazionale dell’Asinara, l’esemplare ha preso il largo sotto gli occhi di amministratori, studenti e curiosi. «Era giusto rimetterla nel suo ambiente, – ha commentato l’assessore regionale Marco Porcu – e l’occasione più propizia era questa, per la firma del protocollo».

La Rete dei Parchi

Rafforzare il sistema dei parchi contribuendo a contrastare la perdita di biodiversità, promuovere la collaborazione, scambiarsi esperienze e buone pratiche. È questa la filosofia del protocollo. Hanno firmato i due parchi nazionali dell’Asinara e de La Maddalena, i quattro parchi regionali di Porto Conte, Tepilora, Gutturu Mannu e Molentargius-Saline. C’erano i rappresentanti delle aree marine protette: Capo Testa-Punta Falcone, Sinis – Isola Mal di Ventre, Tavolara- Punta Coda Cavallo e Capo Carbonara. Per la prima volta ha fatto parte dell’accordo anche il Parco Geominerario. «Tutte le realtà presenti nell’Isola devono saper raggiungere obiettivi di sostenibilità e di turismo», ha proseguito l’assessore regionale all’Ambiente, «la Rete serve anche per vendersi meglio». I parchi che hanno già superato i vent’anni di attività, come quello di Porto Conte, aiutano quelli di più recente istituzione. «I parchi sono un valore aggiunto di grande rilevanza per ripensare strategie di sviluppo sostenibile dei territori, nuovi stili di vita e modelli di consumo funzionali alla tutela del nostro patrimonio ambientale», ha sottolineato il direttore dell’Area marina di Capo Caccia-Isola Piana e del Parco di Porto Conte Mariano Mariani che ha fatto gli onori di casa, insieme al presidente Raimondo Tilloca.

I parchi più longevi

Tra i veterani anche il Parco nazionale dell’Asinara, con il presidente Vittorio Gazale e il commissario Giancarlo Muntoni. «È importante avere questi momenti di confronto – ha confermato Gazale – soprattutto con realtà distanti da noi. Dobbiamo ricordarci che siamo una regione dei parchi ed è giusto presentarci uniti». Giulio Plastina, direttore del Parco de La Maddalena ricorda che la Sardegna «tra aree marine protette e parchi è ai primi posti in Italia per la tutela del territorio». Infine la firma con l’ambizione di estendere la Rete di Parchi con nuove occasioni verdi.

