«Rete dei castelli, ruolo centrale nella storia dell’Isola» 

«La Rete dei castelli cresce: altri due Comuni, Siliqua e Burgos si sono associati. Speriamo che ne arrivino altri ancora, meglio se tutti quelli che si contano nell’Isola».

A dirlo è il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, soddisfatto dall’evento che si è celebrato a Cagliari nei giorni scorsi con la mostra “Castelli medievali di Sardegna”, organizzata dalla Rete, di cui Sanluri è capofila, e alla quale hanno aderito Sardara, Las Plassas, Villamar, Ales e Laconi. «Un successo – ricorda Urpi – con la presenza del presidente della Regione, del rettore dell’Università di Cagliari e dei sindaci dei paesi associati». La Rete è nata nel 2017 con l’obiettivo di valorizzare la centralità della Sardegna nel Medioevo del Mediterraneo, una pagina importante di storia locale che tiene in vita dei monumenti, simbolo di ciascun Comune che ne fa parte. In questi anni fra le iniziative culturali messe in campo, un posto di primo piano spetta al festival itinerante “Rete dei castelli” e al progetto sull’identità e sul patrimonio materiale e immateriale dei centri coinvolti.

