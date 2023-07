Rete dei castelli, il festival tornerà nel borgo maiorchino 

Anche quest’anno Villamar è tra i paesi protagonisti del festival Rete di castelli. La Giunta comunale ha recentemente approvato all’unanimità il programma della prossima edizione e il preventivo economico finanziario che vede il piccolo Comune della Marmilla contribuire con una quota di duemila euro. I luoghi simbolo della manifestazione si articoleranno nei centri abitati dei diversi paesi aderenti, per Villamar saranno le vie del suo borgo e il quartiere maiorchino. Qui, in data ancora da definire, visitatori e turisti avranno modo di visitare cortili, mostre e mercati di artigianato locale, accompagnati da momenti di intrattenimento e di spettacolo sul tema medievale. ( f. c. )

